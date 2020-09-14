「美國仙丹」類固醇真能治百病？當心短期內暴露仍可能會吃出副作用，根據國衛院研究發現，國內有25％的民眾曾使用短期口服類固醇，其中高達8成5的民眾並無慢性病史，長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科醫師姚宗杰提醒，國內患者在口服類固醇的第一個月內，其出現消化道出血的機率為健康者的1.8倍、敗血症2倍、心臟衰竭更是高出2.4倍，不可不慎。

這次研究由國衛院與長庚醫院一同合作，透過健保資料庫中的大數據從2013年至2015年的20歲至64歲成年民眾進行分析，探討曾使用短期口服類固醇的民眾，在用藥後1個月以及2至3個月間的副作用發展。

這項研究結果已在今年9月1日刊登於國際內科醫學期刊－內科學年鑑（Annals of Internal Medicine），姚宗杰表示，從國內的資料分析出，最常開出類固醇藥物的前5大科別分別是皮膚科、耳鼻喉科、家醫科、內科以及小兒科。

研究中將短期服用類固醇的天數定義在14天以下，發現國內使用短期口服類固醇的中位數為3天，主要病因多為過敏、皮膚病或急性呼吸道感染。

姚宗杰說，以往許多醫師認為短期內暴露類固醇不會造成副作用，從健保大數據2013至2015年的1500萬名就診人次中，就發現有超過400萬人次在14天內曾使用口服類固醇，當中又有200多萬人次是在3天內口服類固醇。

進一步研究分析發現，短期暴露類固醇所造成的風險以發生消化道出血的機率最高，其次依序是心臟衰竭與敗血症。

姚宗杰提醒各科醫師，口服類固醇雖然對治療發炎具有相當療效，但針對無慢性病民眾仍應注意潛在風險與暴露劑量，若非全身性發炎疾病如紅斑性狼瘡，開立時應審慎評估，民眾若已在服用口服類固醇，也勿自行停藥，應主動與主治醫師討論，確保用藥安全。

(中時 )