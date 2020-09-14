一名1歲男童日前因噁心、嘔吐就醫，照腹部X光發現，腸子裡有5顆相連在一起的「白亮球形異物」，醫師緊急動手術將異物取出，過程中發現腸壁有多處缺損，幸好未穿孔。經醫護人員細心照顧，這名男童住院一個多星期後順利出院。至於那5顆球是什麼？就是現在兒童常玩的益智玩具「巴克球」（Buckyballs）。

臉書社團Dr.E小兒急診室日誌分享，該名男童因前一天滑倒撞到頭，開始覺得噁心並嘔吐，急診室醫師安排頭部電腦斷層掃描，沒有發現異常，但因持續嘔吐，判斷可能是腸胃道疾病，於是安排腹部X光，赫然發現5顆連在一起的「球形異物」。

經多方會診仔細評估，醫療團隊決定動手術將巴克球取出，理由是巴克球具有強力磁性，若散落在腸道不同部位，容易連同腸壁吸在一起，導致腸壁缺血、壞死，甚至穿孔，最後演變成腹膜炎。

Dr.E小兒急診室日誌表示，已有許多兒科醫師分享兒童誤食巴克球經驗，在台販售的巴克球雖有警語禁止14歲以下兒童，但只要這類玩具進入家庭，就有被年紀較小的弟弟、妹妹吞進肚子裡的風險。

Dr.E小兒急診室日誌強調，意外往往發生在一瞬間，家長根本來不及阻止，「能讓孩子訓練協調、發揮創意的玩具很多，少了巴克球不會有任何影響，何必讓孩子們冒險？」

(中時新聞網)