華語天后蔡依林（JOLIN）受新冠肺炎（COVID-19）影響，工作量大減，只有最近開拍MV的消息。這段期間，她分享多張居家照，豪宅的天台意外曝光，引起熱烈討論。

蔡依林將位於大安區豪宅「瑞安懷石」的陽台布置成菜園，種滿各式蔬菜和花朵，她也PO出穿著居家服，彎腰照顧植物們的照片，樸素又崇尚大自然的一面，被港媒《東網》形容為「歸隱田園」。

除此之外，蔡依林曾分享過種玫瑰花，形容含苞到盛開的「生命力」，也在家中放了許多瓶高粱苦瓜，令許多網友好奇如何放進去的；她還在陽台上自彈烏克麗麗唱歌，搞笑稱「為2090復出而拍」並標註「肥是主唱」，身後的大樓風景相當繁華，對比各式各樣的盆栽形成反差。

蔡依林停工已久，許多粉絲十分好奇工作動態，她也在農曆七月時PO出一張「雙腿流滿鮮血」的照片，由於畫面血腥、時機敏感，當時嚇壞不少網友，不過蔡依林的經紀人解釋是在工作拍MV，正在為新歌進行拍攝內容，不用為健康狀態擔心，才讓粉絲鬆一口氣，相當期待她回歸舞台的表現。

(中時新聞網)