任職中部某大型醫院的章姓名醫，今年初遭心儀他的女病患指控性侵，甚至懷孕。台北地檢署調查時，章男提出自己手機GPS定位，證明自己根本不可能出現在女病患的地點，檢察官因發現女病患根本沒有懷孕，今將章男不起訴，另依誣告、偽證等罪嫌起訴女病患。

章男是中部大型醫院的兒童身心科主任，常在個人臉書上PO文照護病患的心得與建議，並推廣公益活動，分享醫療新知、好書推薦，是頗具知名度的名醫。

今年初，章男被女病患指控在台北某處對她性侵，庭訊時，章男否認性侵，指稱查覺對方舉止有異後，就沒再為她看診，為了證明清白，提出手機在Google Map上的定位紀錄，證明遭指控性侵當天，人都在嘉義地區，不在台北，檢方調閱女病患所稱遭性侵地點周遭的監視器畫面，也未發現章男及女病患。

但女病患卻拿出通聯、簡訊證明2人相約見面過程，以及1份日文親子鑑定報告，證明懷有章男的孩子，希望能和章見面對質，但經檢方調閱女方通聯及函詢醫院，發現簡訊紀錄及鑑定報告「攏是假」。

檢方認定，章男性侵罪嫌不足，今將章不起訴處分，但章男反控對方誣告、偽證等罪，檢方依法起訴。

(中時 )