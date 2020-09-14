台中捷運綠線將於年底通車，卻遭爆有公安危機。（資料照／盧金足攝）

台中捷運綠線拚年底通車，台中市長盧秀燕8月28日邀台北市長柯文哲視察工程進度，同時為台鐵、高鐵及捷運三鐵共構的出入口意象揭牌，且在典禮結束後共乘捷運。沒想到卻驚爆公安意外，不僅多站沒有雙向逃生梯，逃生路線更經過高壓電軌道，對此中捷董事長林志盈出面駁斥。

中捷綠線在盧秀燕擔任立委期間協助爭取，由交通部、中市與北市3方聯手推動，目標在年底通車。據《鏡週刊》報導指出，中捷綠線18個車站中，至少6站沒有雙向逃生梯，不符建築及消防法規，但因捷運車站屬「特種建物」，才能合法通過。

此外，北捷局的災害應變計畫中，竟把電扶梯做為備用逃生梯，讓乘客疏散到有高壓電軌道上。消防局官員表示，若電扶梯斷電後，民眾鞋帶、衣角遭捲入，加上人潮推擠，沒被燒死也可能被踩死、擠死，且斷電後，電扶梯可能塌陷或被踩壞，導致民眾被卡在洞裡。

林志盈則打臉說，讓民眾疏散到高壓電軌道是「下下之策」，對於6站沒有雙向逃生梯並不知情，也替北捷局緩頰，未來若要移交所有權，北捷局須取得消防、建管等執照，也會交由主管機關審查，強調合法性與安全性沒問題。

林志盈指出，依國際標準，災難發生時，從站內逃生最艱難、最偏遠地方算起，6分鐘內所有人必須疏散到地面，如此才能通過防災審查，相信北捷局有經過模擬測試，否則就算捷運站屬於特種建物，營建署也不會放水。

(中時新聞網)