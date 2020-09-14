葉元之分享板橋創意店名。(取自葉元之臉書)

不少店家為了吸引消費者目光，會在取店名上大玩創意，有些人也喜歡取個創意又好記的諧音店名，讓民眾產生想一探究竟的念頭，而日前粉專「劇評可以毒舌，待人必要親和就分享多個搞笑的店家招牌，掀起網友一陣討論。新北市議員葉元之，也跟起這股流行，分享選區板橋的多個有趣店名，其中最後一張更是「元之味早餐」，還自己註解「有帥哥的味道」，讓不少網友虧「自肥意味太濃」。

葉元之日前在臉書寫下，被一系列的店家諧音圖給幽默到了，整晚開懷大笑，決定來分享板橋有趣的店家名稱，話說有人知道新埔星巴克巷子進去的「滷廣眾」去哪了嗎？想去捕捉卻不幸撲空，也歡迎大家分享板橋有趣的店家名稱，更要大家「一定要看到最後一張」。

然而，從葉元之分享的創意店名中，分別有「醫鞋中心」，聽起來就像是不小心有點台灣國語、「愛烤愛對囉、「厚哩咖在」、「萬金游」、「朝司暮想」、「鮮道」、「食指大丼」、「三碗豬腳」、「鍋來坐」，還有一個是「食八辣」，讓人立刻聯想到「豹子，通殺！」

至於，葉元之最後一張則是分享，「元之味早餐」，還自己註解「有帥哥的味道」，瞬間掀起不少網友討論，有人認為「一切的鋪陳只為了最後那一張，套路，都是套路」、「最後那張自己P字就說不過去囉」，還有人建議他「議員可以考慮開一家『元之原味』火鍋料理餐廳。」

(中時新聞網)