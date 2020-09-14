大陸國家統計局14日公布8月份70個大中城市住宅價格，其中有59個城市新建商品房價較上月上揚，其中，四個一線城市北京、上海、廣州和深圳房價分別較上月上漲0.6％、0.6％、0.9％和0.5％。二手住宅房價較上月上漲1％，漲幅比7月擴大0.3個百分點。

路透根據統計局公布數據測算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增率達4.8％，與上月漲幅一致，漲勢延續59個月。

經測算，8月70個大中城市中，新建住宅價格指數月增率上升的有59個，與上月相同；持平的有兩個，下跌為9個。

統計局城市司首席統計師孔鵬表示，8月70個大中城市房地產市場運行總體平穩，價格略漲。

具體來看，各線城市新建商品住宅銷售價格月增率略微擴大，4個一線城市新建商品住宅銷售價格月增率0.6％，升幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格月增率升1％，升幅比上月擴大0.3個百分點。

(工商 )