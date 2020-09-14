櫃買中心今（14）日表示，威健生技（6661）在今日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，威健生技成立於民國92年1月間，董事長為陳富鈐，主要經營業務是基金檢測服務、基因檢測之儀器、晶片及試劑代理銷售、內視鏡設備代理銷售等，送件時資本額為2億704萬元。威健生技去（108）年業績，營收4億1,745萬元，稅前盈餘3,984萬元，稅後盈餘3,087萬元，每股盈餘1.49元。

(工商 )