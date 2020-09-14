威健生技今日送件申請上櫃案 11:422020/09/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（14）日表示，威健生技（6661）在今日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，威健生技成立於民國92年1月間，董事長為陳富鈐，主要經營業務是基金檢測服務、基因檢測之儀器、晶片及試劑代理銷售、內視鏡設備代理銷售等，送件時資本額為2億704萬元。威健生技去（108）年業績，營收4億1,745萬元，稅前盈餘3,984萬元，稅後盈餘3,087萬元，每股盈餘1.49元。 (工商 ) #威健生技 #送件 #櫃買中心 #銷售 #代理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 凌陽創新11日申請登錄興櫃股票 10:362020/09/14 財經 櫃買大專生證券菁英培育營 報名 04:102020/09/14 證券．權證 趙婷成首擒金獅獎華人女導 04:102020/09/14 娛樂新聞 櫃買中心辦台企週 15日起線上論壇提升企業能見度 09:262020/09/14 財經 生技前景亮 定期定額享成長行情 04:102020/09/14 投資理財 撞名火鍋店 王品新品牌首更名 04:102020/09/14 財經焦點 新創募資 專家籲設中介機機構 04:102020/09/14 財經要聞 生技IPO 6條好漢搶攻頂 04:102020/09/14 財經要聞 新聞早班車》美西惡火空汙 恐釀大規模死亡 07:062020/09/14 政治 最感人工作貢獻獎 1111人力銀行：激勵人心、彰顯溫暖 11:292020/09/14 財經 財經熱門新聞 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 中華電組改 行動數據固網三合一 - 財經要聞 - 工商時報 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 上看千萬支 VoLTE手機換機潮來了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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