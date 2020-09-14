2022年台北市長選舉，台北市副市長黃珊珊動向受矚目。資深媒體人黃暐瀚表示，當好副市長，就是黃珊珊兩年後最大的武器，尤其「監督」市政20年，黃珊珊對台北市政的了解，肯定遠遠超過現在檯面上任何一位可能的參選人。

黃珊珊日前曾表示，她到市府上班第10個月，覺得市長的工作非常繁重，市民標準非常高，且要顧慮到教育文化、社會福利、公務、建設、城市治理，還有都市計畫，這城市有非常多事情要做，每天都覺得自己的學習時間都不夠。她說每天都覺得時間不夠用，沒有時間思考其他問題。黃珊珊被問及覺得衛福部長陳時中、立委蔣萬安誰比較好打時，她回應，北市工作真的很多，不用去想那些，書都沒讀好，就不必去想別人考得比你好嗎？

黃暐瀚稍早在臉書表示，距離2022的縣市長選舉，還有兩年又整整兩個月，現在說誰選、誰不選以及最後誰能贏，都言之過早。目前藍營有蔣萬安、綠營推陳時中，至於不藍不綠的柯文哲這派，呼聲最高的就是黃珊珊。雖然黃珊珊目前民調落後藍綠，但黃暐瀚透露，黃珊珊一點不急，只回一句「心中沒選票，才會有選票」。

黃暐瀚認為，當好副市長，就是黃珊珊兩年後最大的武器，尤其「監督」市政20年，黃珊珊對台北市政的了解，肯定遠遠超過現在檯面上任何一位可能的參選人。「心存善念、盡力而為，兩年後的事情，現在不用想太多」。

(中時新聞網)