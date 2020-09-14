美國對於華為禁售令將在15日正式上路，美系外資出具最新研究報告指出，對台灣相關半導體產業的衝擊應該屬於短線，只是隨著其他客戶明年起填補訂單缺口，仍看好台積電(2330)、聯發科(2454)、穩懋(3105)等個股，重申評等「買進」

美系外資表示，美國對華為祭出的新售禁令將在15日生效，此禁售令恐使得台灣半導體短期營收恐受影響，不過隨著其他客戶從明年起填補訂單缺口，因此仍看好台積電(2330)、聯發科(2454)、穩懋(3105)等相關個股，重申「買進」評等。

美系外資表示，美國對華為禁令生效下，恐造成大陸智慧型手機出貨重新洗牌，華為相關營收比重較高台灣半導體公司短期將面臨產能利用率和出貨的下滑，但是這些負面影響時間應該屬於短期，因華為以外的智慧型手機品牌商將積極搶攻市占率，填補華為所造成的缺口，外資也進一步說，隨著5G及高效能運算需求續強下，晶圓代工廠產能利用率將維持相對高檔，IC設計公司雖然今年第四季需求恐修正，但可望受惠於華為以外客戶從2021年起填補訂單缺口。

美系外資也指出，展望第四季科技業，美國對華為禁令仍是主要變數之一，另外，還有蘋果新品發表、美中貿易戰及新冠肺炎疫情等不確定因素。

(時報資訊)