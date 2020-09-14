台中捷運綠線即將於今年底通車，台灣房屋趨勢中心彙整實價登錄資料統計中捷綠線18個站點，自2013年主體工程動工以來，周邊半徑500公尺內的房價，扣除3站交易資料太少，15站中有11站出現至少兩成的漲幅。其中大慶站增幅達68%，奪下榜首！其次為「文心中清站」62%，成為榜眼，烏日站以56%漲幅成為探花。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，以早期台北捷運經驗，通車前一年通常是漲幅最大的時期，各站大約會有5～10%的漲幅，不過這時房價已偏高，若能買在動工期，入手門檻較低，不過得有耐心熬過施工期間的交通黑暗期，才能守得雲開見月明！

觀察這七年漲幅前三名中的大慶站及烏日站，皆屬台鐵、中捷綠線匯集的雙鐵站區，其中大慶站不僅有軌道議題推升房價，還有十三期與烏日九德地區區段徵收的雙重劃區題材助威，加上所在的大慶商圈機能成熟，並有醫學中心等級的中山醫學大學附設醫院坐鎮，因此當地房市在眾利多的簇擁下，登上中捷房價漲幅之冠並不令人意外。

而烏日站，除了房價基期低，也受惠於烏日高鐵特區外溢效應。以高鐵台中站為核心的烏日高鐵特區，近年招商、開發話題不斷，因此短短幾年間，新案開價就一路從1字上攻3字頭，在高鐵特區的高價烘托下，位在烏日舊市區的烏日站也低調跟漲，成為中捷沿線房價漲聲中的大黑馬。

奪下榜眼的文心中清站，主要是因當地近年推出的多起新案價格不俗，3字頭以上價碼時有所聞，而當地新案之所以勇於挑戰價位，除了反映捷運紅利外，也受惠於水湳經貿園區開發。水湳經貿園區，近年土地交易火熱，地價基本上從7字頭起跳，後續推案價格不排除直上4、5字頭，文心中清站有北平路和天津、水湳路三大商圈機能，以及在就業和交通兩大利多加分下，仍是中捷最受惠熱區之一。

(時報資訊)