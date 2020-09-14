世界衛生組織（WHO）周日公布在過去24小時內，全球的新冠狀病毒感染確診數新增30萬7,930人，創下單日最高記錄。

根據WHO官方網站公布的資料，印度、美國與巴西等三個國家的單日確診數最高。全球新冠肺炎死亡病例單日新增5,537人，累計91萬7,417人不治。

印度單日新增確診達9萬4,372人，美國單日確診4萬5,523人，巴西報告新增確診為4萬3,718人。

美國與印度的單日新增死亡病例都超過1000人，巴西在過去24小時有874人死於新冠肺炎。

WHO上一次宣布全球單日確診創新高，是在9月6日公布的30萬6,857人。根據該全球公衛機構公布的資料，全球單日死亡病例在4月17日創下新高，為1萬2,430人。

路透社報導，近來印度每日呈報的新增確診數都領先全球，上周的單日確診9萬7,570人更改寫了全球記錄。由於總確診數已經超過475萬人，印度某些地方的醫療用氧氣供應變得非常吃緊。

僅美國的確診數就已經超過650萬人，累計超過19.4萬人不治。根據路透社分析，目前全球有58個國家的確診數仍在升高，包括阿根廷、印尼、摩洛哥與烏克蘭。但美國的確診數正在下滑，已較7月16日創下之單日確診逾7萬7,000人的最高記錄減少44%。巴西的確診數亦出現放緩趨勢。

(時報資訊)