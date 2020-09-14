穩懋(3105)8月合併營收21.94億元，為今年單月新高，由於各領域產品看起來都不差，且第3季是手機相關產品較好的時候，穩懋預估，第3季合併營收將較第2季成長mid-single digit(5%)，單季毛利率約low-forties(40%到43%)，針對華為新禁令，穩懋認為，雖然短期衝擊難免，但因終端客戶分散，中長期影響不大，歐系外資最新報告給予穩懋「買進」評等，目標價355元。

蘋果新機拉貨啟動，且非蘋智慧型手機廠新機齊發，化解了全球新冠肺炎疫情嚴峻及華為新禁令短期衝擊，穩懋8月合併營收攀升至21.94億元，月成長5.81%，年成長5.15%，為今年單月新高，累計1至8月合併營收為163.31億元，年成長率為34.36%。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，今年的淡旺季不明顯，由於穩懋產品終端應用超過70%集中在手機相關產品，與第3季底各大手機品牌廠旗艦機種息息相關，目前公司能見度只到第3季，無法給予第4季展望預估，公司會依市場狀況適時更新。

華為新禁令至9月15日生效，針對華為新禁令，穩懋表示，公司在基地台佈局超過10多年，不僅客戶分散，涵蓋美國、歐洲及亞洲，客戶的客戶也分散，支持電信設備商包括：華為、中興、易利信、三星及Nokia，客戶分散在不同電信設備市場，華為事件短期衝擊或許難以避免，但華為手機或基地台無法出貨，市場需求還是100%，只是市場重新洗牌，整體需求還是要被滿足，穩懋因技術到位、產能充足且客戶分散，中長期來說影響並不大。

歐系外資報告指出，美國擴大對華為的限制，可能產生短期影響，不過，我們持續期待亞洲公司在Sub 6 5G與4G之間開發產品，最近低成本sub 6 RF解決方案似乎正在加速發展，且Skyworks等美國競爭對手的供給吃緊，這對亞洲公司是有利的，不過因低成本的Sub 6 RF解決方案加速推出，我們降低穩懋2021年營收成長預估從31%到24%，由於Skyworks和Qorvo一直是中國智慧型手機的主要RF供應商，Skyworks供給吃緊可能會創造份額增加機會，考慮華為本土化需求及基地台出貨影響，我們將穩懋2021年每股盈餘預估下調8%，但維持「買進」評等，目標價從380元下調至355元。

(時報資訊)