新冠肺炎疫情未歇，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，台灣將與「COVID-19 疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約，盼分配到疫苗的採購，對於何時才會有疫苗，陳時中今天表示世界上沒有人知道，若既定的試驗有問題，時程就會往下延，各國大廠也人有把握說什麼時候完成。

健保署今舉辦25週年活動，邀請陳時中到場，陳時中接受媒體聯訪時指出，COVAX是世界衛生組織（WHO）下面的平台，基本上是基於疫苗的分配公平，來幫助相對弱小的、經濟弱勢的國家。

陳時中表示，COVAX很早以前就開始，台灣也是很早就在談，只要是出錢的國家，各國的截止點都一樣。

對於有專家認為台灣要集中資源在同一家廠商來爭取疫苗，陳時中認為有風險，目前全球有9種疫苗進入第3期人體試驗，哪一家最有效還不知道，所以要把風險分散。

陳時中表示，世界目前也沒有人知道什麼時候會有疫苗，也不知道既定的臨床試驗的時程會不會到一半發現問題。若發現問題，疫苗研發的時程就會往下延，或是試驗過後發現有些地方要改善，也會往下延，政府也和各國大廠談過，沒人有把握說什麼時候才會有疫苗。

(中時 )