移民署中區事務大隊台中市第二服務站13日舉行親子手做活動。（台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

空酒瓶製作環保夢幻酒燈，裝飾得美輪美奐。（台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

空酒瓶製作環保夢幻酒燈，裝飾得美輪美奐。（台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

空酒瓶製作環保夢幻酒燈，裝飾得美輪美奐。（台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

移民署中區事務大隊台中市第二服務站13日舉行親子手做活動，並邀請新住民進行家庭教育及相關法令宣導，利用空酒瓶製作環保夢幻酒燈，使用「蝶古巴特」裝飾手法將圖案貼上酒瓶，只見大手小手忙得不亦樂乎！

台中市第二服務站1與大肚區新住民進行家庭教育及相關法令宣導並安排親子手做活動，服務站站主任張金順表示，移民署新住民家庭教育服務推動環保酒燈，透過減量、回收與再利用減少廢棄物的產生，是與聯合國推動的「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）相吻合，並配合移民政策幫助新住民快速適應台灣生活、發展並認同是移民署責無旁貸的持續作為，期望藉由這浪漫美麗的燈飾祝福大家在後疫情時期都「瓶瓶」安安。

只見大手小手忙得不亦樂乎，利用空酒瓶製作環保夢幻酒燈，使用「蝶古巴特」裝飾手法將喜歡的圖案貼上酒瓶，塗上顏料，再將小燈泡裝入瓶中，具有浪漫氛圍的「酒燈」就完成，酒瓶被裝飾得美侖美奐，讚歎聲此起彼落，環保又時尚的燈飾成了家中營造氣氛的最佳道具，新住民對於移民署用心安排環保又兼具實用的酒燈課程，表達了由衷感謝。

台中市第二服務站指出，特別安排新住民家庭進行家庭教育及相關法令宣導，告訴大家疫情期間入出境管制措施、「新住民及其子女培力及獎助學金計畫」及「新住民及其子女築夢計畫」等。同時為了嘉惠新住民朋友，也特別邀請臺中市性別平等會委員趙碧雲到場分享故事，她以「幸福的修煉~學著好好愛」為題，深入淺出並且以活發生動的方式，傳授新住民父母如何善用時間陪伴孩子成長，增進親子關係。

(中時 )