雷陣雨來了 氣象局發布北北基大雨特報。(氣象局)

基隆昨天才淹水過，結果今天又發布大雨特報！對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布北北基大雨特報，表示今天台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，提醒連日降雨之下，山區要注意坍方及落石。

氣象局表示，今天清晨持續偏東北風，大臺北、東半部有局部短暫雷陣雨，上午起水氣漸減少，基隆北海岸及東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區留意局部大雨；今天各地高溫約32至35度，其中在南部、嘉義及臺東有局部36度以上高溫，出外活動記得做好防曬多補充水分。

(中時新聞網)