雷雨彈來了 氣象局發布北北基大雨特報 11:472020/09/14 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雷雨彈來了 氣象局發布北北基大雨特報。圖為昨天(13日)基隆仁愛區光一路口積水，水深達半個機車輪胎。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雷陣雨來了 氣象局發布北北基大雨特報。(氣象局) 基隆昨天才淹水過，結果今天又發布大雨特報！對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布北北基大雨特報，表示今天台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，提醒連日降雨之下，山區要注意坍方及落石。 氣象局表示，今天清晨持續偏東北風，大臺北、東半部有局部短暫雷陣雨，上午起水氣漸減少，基隆北海岸及東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區留意局部大雨；今天各地高溫約32至35度，其中在南部、嘉義及臺東有局部36度以上高溫，出外活動記得做好防曬多補充水分。 (中時新聞網) #山區 #坍方 #北海岸 #雷陣雨 #來了 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雷雨區擴大！北北基豪雨特報 吳德榮：2熱帶擾動醞釀 08:142020/09/13 生活 入秋最有感鋒面周末報到 2地區變天降溫 08:232020/09/14 生活 鏈結融資保證與科技市場 信保邀26家銀行 舉行媒合會 04:102020/09/14 金融．稅務 入夜大雷雨狂炸 3縣市豪雨特報宜蘭頭城一級淹水警戒 14:162020/09/13 生活 北台灣五大戰區 漲聲如雷 04:102020/09/14 產業．科技 上看千萬支 VoLTE手機換機潮來了 04:102020/09/14 財經要聞 柯施政報告 藍綠轟只剩幹話 04:102020/09/14 地方新聞 新北重申收回環狀線 北市不甩 04:102020/09/14 地方新聞 台灣大前身 太電二度挨告侵權 04:102020/09/14 財經焦點 環狀線之爭 侯友宜：收回來未必賺錢但希望自己扛 11:012020/09/14 政治 生活熱門新聞 少女心爆發 好市多驚見路人抱「巨無霸滋姆滋姆」姐妹尖叫：手刀買2隻 - 生活 LINE傳語音訊息很方便？ 用戶點出1致命缺點：超討厭！ - 生活 真的不怕農藥殘留 一滴淨有Ecocert認證，輕鬆安心洗蔬果 - 生活 美豬將來台 名嘴揭關鍵去處！主婦崩潰 - 生活 排鉛可以保護心血管 台大醫：要多吃3類食物 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。