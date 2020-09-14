◎海峽論壇若沒得到平等對待 侯友宜：去了也沒意義

國民黨是否出席海峽論壇，定調央視是否提出道歉；對此新北市長侯友宜今表示，一項民間的交流，都是要平等跟尊嚴的對待，「如果沒有得到平等跟尊嚴的對待，去也沒有意義了」，所以他想善意、尊嚴、平等才是交流最好的溝通的方式。

◎擬取消出團海峽論壇 國民黨16時說明

國民黨原訂由前立法院長王金平16日率代表團赴廈門參加海峽論壇，遭央視指「求和」，引發國民黨強烈不滿。國民黨主席江啟臣要求當事人道歉未果，江啟臣、祕書長李乾龍下午3點10分將再與王金平會談，4時將由文傳會主委王育敏、大陸事務部主任左正東在中央黨部說明相關爭議，若無變化，將宣布取消出團。

◎武界壩洩洪釀死 第4名失蹤盧男尋獲

昨日（13日）在南投縣仁愛武界，有4名遊客因上游台電水壩異常排洪被沖走，釀成3死1失蹤。在經過一天的努力後，空勤總隊、南投縣消防局和武界派出所不放棄希望，今日（14日）全力尋找失蹤的盧姓男子。

◎防偽口罩產線曝光 善存科技MD標示醫用 即起供20萬片給中央

桃園市長鄭文燦14日前往全台首家進行雙鋼印口罩測試的「善存科技」視察，讚善存疫情之初主動加入口罩國家隊，如今面對仿冒口罩入侵，又願意從原上繳6萬片提高到20萬片給實名制販售，強調口罩國家隊是台灣重大成就，不會少數害群之馬影響信心和決心，也宣示將從源頭、通路和末端銷售3管齊下控管，讓國人安心。

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(中時新聞網)