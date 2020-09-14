免繳稅企業仍要申報 未報逃漏稅罰鍰最高9萬元 12:042020/09/14 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部北區國稅局表示，許多企業誤認為繳稅金額為0元就不會有逃漏稅情況，因此未做申報。 然而，依所得稅法規定，營利事業因受獎勵免稅或營業虧損，致加計短漏之所得額後仍無應納稅額者，仍應就短漏之所得額依當年度適用之營利事業所得稅稅率計算之金額，依規定處罰，罰鍰最高為90,000元，最低為4,500元。 (工商 ) #申報 #逃漏稅 #罰鍰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國發天使投資 龔明鑫喊加碼百億 04:102020/09/14 財經要聞 產經解析－內需推動復甦 財政政策將擴大 04:102020/09/13 全球財經 區間測速標準出爐 明年1月1日上路 04:102020/09/13 財經焦點 螞蟻集團IPO在即 大陸打妖股鎖定創業板 12:452020/09/12 財經 公司借款購買「這類土地」的利息，不可「這麼做」 09:552020/09/13 房市新訊 申報移轉「這類土地」申請復查很重要 09:472020/09/13 房市新訊 土地所有權人變更「重提」優惠稅率申請 10:142020/09/13 房市新訊 TikTok不賣微軟了 傳甲骨文被選為買家 07:392020/09/14 國際 銀行推聯名卡 搶機車貸款商機 04:102020/09/14 生活新聞 桃園群眾募資輔導計畫 把創意變生意 04:102020/09/13 地方新聞 財經熱門新聞 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 中華電組改 行動數據固網三合一 - 財經要聞 - 工商時報 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 上看千萬支 VoLTE手機換機潮來了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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