財政部北區國稅局表示，許多企業誤認為繳稅金額為0元就不會有逃漏稅情況，因此未做申報。

然而，依所得稅法規定，營利事業因受獎勵免稅或營業虧損，致加計短漏之所得額後仍無應納稅額者，仍應就短漏之所得額依當年度適用之營利事業所得稅稅率計算之金額，依規定處罰，罰鍰最高為90,000元，最低為4,500元。

(工商 )