中租控股旗下中租能源公司攜手工具機產業大廠─程泰亞崴集團建造嘉義大埔美廠屋頂型太能電廠正式啟用，中租與程泰亞崴共同宣示，落實綠能環保，促進永續發展。

在嘉義縣經濟發展處處長江振偉主持下，日前舉辦啟用典禮。

嘉義大埔美廠，為程泰亞崴集團2018年底完工的第一期新廠，總面積6,000坪，用於生產高精密立式車床、立式銑床與小型龍門機。中租控股表示，該廠房屋頂由中租能源承租、興建，特別選用成本較高的夾具式支架，以避免鑽孔設計，亦預防漏水與延長屋頂使用年限。此太陽能電廠的建置容量為2,280KW，估計每年發電量可達259萬度，促進二氧化碳減排約1,590公噸。

程泰亞崴集團董事長楊德華表示，建置太陽能發電系統，能夠隔熱、降低室內溫度，不僅節省電費支出，也能有效運用再生能源，更為能源轉型善盡企業社會責任。他也強調，程泰亞崴將不畏產業景氣低迷，擴建大埔美廠第二與第三期廠房，計畫面積為19,965坪，期待打好基礎，以布局未來。

中租能源副總經理謝明宏說，中租承租大埔美廠房屋頂空間20年，負責建置與維運太陽能電廠，以活化閒置空間。中租未來亦將持續投資太陽能電廠，並推動多元方案，以行動支持綠能。

中租控股自2010年推動節能服務融資，從傳遞綠色環保概念，至2012年延伸太陽能融資、能源管理顧問等業務，並在2015年籌建太陽能發電廠。依據TrendForce綠能研究（EnergyTrend）的調查，自2018年起，中租穩居台灣光電系統投資龍頭。統計至今年8月，中租擁有2,060座太陽能電廠，合計裝置容量超過600MW。

(工商 )