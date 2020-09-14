華碩（2357）商用筆電及商用桌上型電腦在台灣市場穩坐市占之冠。依市調機構IDC最新統計報告顯示，截至今年第二季為止，華碩商用筆電自2004年來在台長踞市占第一，商用桌機亦自2005年第四季起在台穩居龍頭，今年第二季分別再以近40％及36％奪下雙冠王。

華碩旗下以高階效能及堅固耐用為訴求的商用輕薄筆電ASUS ExpertBook B9／P2系列，與商用桌機ASUS ExpertCenter系列，為回饋台灣用戶、並慶祝「ASUS商用筆電客製網」開站，即日起至10月底發起「使用心得大募集」活動，符合購買條件即可獲得ASUS 90W多用途筆電充電器，或ROG 1TB外接硬碟（市價NT$2,990）。

ASUS ExpertBook B9／P2系列最高可搭載新一代Intel Core i7處理器，配置雙儲存設計、功能齊全的I/O連接埠，及MyASUS in WinRE系統診斷軟體的完整加值服務，無須進入Windows系統即可透過簡易明瞭的操作頁面，完成多項檢測項目，並經由掃描QR code直接報修，有效提升企業生產力，減少維護設備佔用的工作時間。

ASUS ExpertCenter商用桌機系列則包括ASUS ExpertCenter W7 Tower（W700TA）／D7 Mini Tower（D700MA）／D7 SFF（D700SA），針對企業用戶主打「絕佳效能、耐用可靠、便於管理」三大特點。規格上皆搭載第十代Intel Core處理器、NVIDIA顯示卡，及最高128GB記憶體，同時具備雙HDD與雙SSD擴充槽，並通過美國軍規測試、使用100%全固態電容主機板，確保長期使用，另亦配備TPM晶片和Kensington安全鎖，全面把關安全性。

(工商 )