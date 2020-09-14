謝忻去年經歷與阿翔不倫戀，重創演藝事業，她為此遭停工並開記者會道歉，風波隔了1年多，謝忻積極復出螢光幕、接通告、直播外，有音樂底子的她近日也宣布重大決定：「我即將重新披上老師的身分回到校園，貢獻我的所學與一份心。」
謝忻日前與莊敬高職音樂科的管弦樂團，一起登上國家音樂廳表演，事隔數日後，謝忻上週六（12日）在臉書曬出在國家音樂廳後台照片，她回憶演奏長笛的當下「往事在腦海中卻如醞釀已久的暴雨，來得又快又急」。
謝忻也想起在求學時期的個種回憶「我又想起了倫敦學成後回台灣那段教書的日子，少不更事的我不願被安定的生活所囚禁，於是因緣際會進入了演藝圈，就這麼跌跌撞撞至今」，難得的演出讓謝忻的古典音樂靈魂甦醒。
謝忻感性說：「音樂在人生的路上豐富了我」，同時，她也宣布重大決定：「我即將重新披上老師的身分回到校園，貢獻我的所學與一份心」，不少網友也紛紛留言力挺「加油」、「恭喜你重新拾回最美麗的人生」、「很棒啊，將所學的教育下一代」。
(中時新聞網)
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