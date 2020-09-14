謝忻去年經歷與阿翔不倫戀，重創演藝事業，她為此遭停工並開記者會道歉，風波隔了1年多，謝忻積極復出螢光幕、接通告、直播外，有音樂底子的她近日也宣布重大決定：「我即將重新披上老師的身分回到校園，貢獻我的所學與一份心。」

謝忻嘆進演藝圈跌跌撞撞，並宣布她將重返教職。（圖／本報系資料照片）

謝忻日前與莊敬高職音樂科的管弦樂團，一起登上國家音樂廳表演，事隔數日後，謝忻上週六（12日）在臉書曬出在國家音樂廳後台照片，她回憶演奏長笛的當下「往事在腦海中卻如醞釀已久的暴雨，來得又快又急」。

謝忻也想起在求學時期的個種回憶「我又想起了倫敦學成後回台灣那段教書的日子，少不更事的我不願被安定的生活所囚禁，於是因緣際會進入了演藝圈，就這麼跌跌撞撞至今」，難得的演出讓謝忻的古典音樂靈魂甦醒。

謝忻感性說：「音樂在人生的路上豐富了我」，同時，她也宣布重大決定：「我即將重新披上老師的身分回到校園，貢獻我的所學與一份心」，不少網友也紛紛留言力挺「加油」、「恭喜你重新拾回最美麗的人生」、「很棒啊，將所學的教育下一代」。

我手握著長笛， 在國家音樂廳的舞台上坐定， 屏氣凝神，連呼吸都格外小心。 往事在腦海中卻如醞釀已久的暴雨， 來得又快又急。 回憶鋪天蓋地。 我想起了國中音樂班的日子， 鋼琴老師來自萊茵河畔的科隆， 她說歐洲是古典音樂的發源地， 要我有生之... 由謝忻發佈於 2020年9月12日 星期六

(中時新聞網)