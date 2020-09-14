現代人手機不離身，常常滑到三更半夜仍捨不得睡，一名男子常常熬夜滑手機，結果鎖骨長出如鳥蛋般大的腫塊，沒想到更驚人的是，醫師檢查後發現已經患肺癌末期。

一般認為滑手機頂多傷眼，但大陸媒體《三湘都市報》報導，湖南省一名12歲男童很愛熬夜玩手機，加上長時間營養不均衡，近日男童的媽媽發現，兒子的鎖骨長出一顆如鳥蛋大小的不明腫塊，到醫院檢查才知道，竟罹患原發性支氣管肺癌。

醫師表示，男童的肋骨和鎖骨有部分被癌細胞侵蝕，甚至擴散轉移到淋巴結，雖然男童年紀還小，但卻發現得太晚，初步研判男童體內的腫瘤為惡性，而且最不幸的是已經末期。

根據男童父母表示，他們長年在外地打工，平常對兒子沒有太多管束，兒子經常熬夜玩手機，導致生活作息長期不規律，幾乎沒有吃過早餐、也不愛喝水，都是把碳酸飲料跟果汁當水在喝，懷疑兒子健康因此受損。

肺癌平均發病年齡60歲，通常好發於長年吸菸的男性，為何12歲男童會罹患肺癌？醫師表示，雖然目前仍無科學研究證實，但吸菸、環境污染、不良生活習慣、壓力、遺傳等都是可能誘因，呼籲盡量少熬夜，維持營養均衡及正常作息，以免造成無法挽回的後果，得不償失。

(中時新聞網)