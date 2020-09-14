台中米其林餐廳〈鹽之華〉的「主廚套餐」）的主廚套餐（Degustation menu）有多道逗嘴小食（Amuse Buche)，其中的〈法式千層酥‧布拉塔起司佐孔雀花‧檸檬凍〉以透明檸檬晶凍和鮮黃色的孔雀花瓣引人入勝。（圖／姚舜）

首位米其林摘星台籍女主廚黎俞君演繹的逗嘴小食〈油封鴨雪茄〉，是以極薄脆皮包捲拌了芋泥的油封鴨肉作餡，並以金色巧克力跳跳糖營造雪茄點燃的效果。（圖／姚舜）

台中〈Fleur de sel鹽之華〉法式餐廳決定推出「主廚品味菜單」（Degustation menu），並自即日起開始接受客人預約，這是〈鹽之華〉在《台北台中米其林指南》摘星後首次更換菜單，首位在米其林摘星的台籍法菜女主廚黎俞君表示，這套菜單一方面是為了回應常客的聲聲喚，另一方面則是向新朋友、新客人「自我介紹」。

「Degustation Menu」是「Tasting Menu」的法式稱法，是主廚經典菜、招牌菜、人氣菜式的「綜藝集合版」。〈鹽之華〉餐廳雖以「過去．現在．未來」為新菜單的主題，但菜單上的菜式仍是正統法菜的老味道與好味道，只是烹調演繹與詮釋的技法更當代與創新了，並沒有出現「X魂法菜」的影子，也沒有硬蹭「台灣味」去搏一個創意的美名。因為，黎俞君一路走來始終為「護持正統法菜」學習、精進與打拚，就像這回出新菜單，她堅持稱為「Degustation Menu」而不叫「Tasting Menu」，這是一種「情懷」，此一特殊情懷是支持她「不計流俗、一意孤行」的動力。放眼台灣西餐市場，有此情懷者，已愈見稀少。

被稱為「法蘭西正統大菜」的經典法菜，在不僅在全球餐飲市場「食力」不再，即便在法國巴黎，強調供應正統法菜的Gastronomy Rsetaurant也因現代人生活步調改變，被氣圍相對輕鬆的Bistronomy取代。即便有米其林星光加持，或有MOF的大廚坐鎮，供應經典法菜的Gastronomy Rsetaurant主人仍經常感嘆生意愈來愈難作，且「很難賺到錢」。但黎俞君不改其志，依然懷抱著熱愛正統法菜的初衷與情懷，繼續與經典法菜「戀愛」。如是的「深情」，自然逃不過米其林祕探的法眼。

「Chef！食代不一樣了呀！」，「你還會出油封鴨腿這種老菜嗎？」，再見到第一位在米其林指南中摘星的台籍法菜女主廚，我不禮貌的提出我的疑問。不只是憑吊「老菜凋零」，也為新世代食客「不識經典」而遺憾。

這不只是「世代落差」，其實是餐廳廚師與客人之間的循環問題，「菜單上沒有，客人就吃不到」或「客人不懂，餐廳就不供應」，於是，餐飲市場上正統〈山東大饅頭〉、江浙的〈豆瓣酥〉、杭幫菜的〈九曲茶燒雞〉、安徽的〈虎皮老豆腐〉，就愈見稀少並凋零，後代人就不會認識這些老味道與好味道。

「再怎樣說，就是一支腿呀！」，黎俞君回答我的問題說，自己詮釋演繹經典味道，會隨著自己的經驗、年紀、心境，或學到的新廚技，以不同的形式呈現，但「味道不會變，也不能變！」。

這回〈鹽之華〉推出Degustation Menu就有一道用〈油封鴨〉作的Amuse Buche，黎俞君先照傳統工序作出〈油封鴨腿〉，但為迎合現代人口味，她把鹽份和油份降低，然後手拆成絲後再與用大甲芋頭作的芋泥混合作餡，填入蛋白薄餅中捲成雪茄造型，雪茄的頭並用了染成金色的巧克力跳跳糖點綴。

這逗嘴小食〈跳跳糖．油封鴨雪茄〉，味道是老的，造型卻有「新藝」，有變、也有不變，卻沒有「老態」，「舊雨」人吃了會心，「新知」嘗了覺得有趣。Degustation Menu的菜式都是依此邏輯理路設計，在古典與創新間找到平衡，以「老菜時尚化」、「大菜小菜化」、「小菜趣味化」的「烹調策略」，並融入女廚的美感經驗，讓食饕吃貨的口舌悠游於過去、現在與未來間。

一如對經典法菜味道的堅持，黎俞君也始終 傾力維持法國Fine Dining餐廳的「風範」，舉 凡餐桌必有雙層檯布、桌上必有桌花，獨立餐椅必用有靠手的Armchair，桌上刀叉擺放必用尺丈量，每隔一段時間必更新餐具器皿，且所用餐瓷皆為歐洲精品， 這樣的規格使餐廳經營成本非常高。黎俞君笑說，好在自己是老闆兼主廚，「如果是被人請的，恐怕早就被開除了」。

因為不易做、不好做，台灣的正統法菜餐廳原本就屈指可數，如〈鹽之華〉規格的更少之又少，即便原本是，後來也因無法賺到錢而熄燈或轉型，〈鹽之華〉不僅屹立不搖還能持盈保泰，絕非僥倖。食家饕客或吃貨何妨找一本《2020台北台中米其林指南》，翻翻、看看，台灣摘星餐廳中究竟有幾家餐廳是以「法國菜」被米其林肯定的，黎俞君說，米其林並沒有改變她的生活與工作節奏。其實，她仍率領〈鹽之華〉的團隊，以現在進行式，繼續譜寫台灣法菜史上的傳奇。

首位米其林摘星女廚黎俞君演繹的〈白帶魚可麗露〉西班牙米其林三星餐廳〈Aponiente〉主廚安吉爾萊昂（Angel Leon）啟發所變化的菜色。（圖／姚舜）

台中米其林星餐廳〈鹽之華〉的「主廚套餐」9月下旬正式推出，其中〈白帶魚可麗露〉的外層是用可可脂作，內餡是白帶魚肉泥，甜鹹共冶的風味很協調。（圖／姚舜）

首位米其林摘星台籍女主廚黎俞君演繹的〈覆盆子晶球〉，靈感源於法國經典甜點巴巴露亞（Bavarois），以蔬菜高湯與洛神汁製成的明膠將球體包覆成晶凍。彈滑微酸的風味質地佐搭明亮度高的香檳滋味絕佳。（圖／姚舜）

〈軟絲．Mozzarella起司．魚子醬．番茄澄清湯〉以綴於湯中的微藻粉和魚子醬提鮮，入口海味大噴發。（圖／姚舜）

〈鹽之華〉即將推出的〈主廚套餐〉中的〈馬祖淡菜．櫛瓜高湯〉，綿密的綠色湯汁是將櫛瓜外皮熬煮成高湯底，除加淡菜提鮮，並加了點咖哩粉使味道更有層次。（圖／姚舜）

〈軟絲．Mozzarella起司．魚子醬．番茄澄清湯〉所用魚子醬級數檔次高，味道與口感自然好。（圖／姚舜）

時序入秋、海鮮愈見肥美，〈馬祖淡菜．櫛瓜高湯〉中的馬祖淡菜，不必複雜的烹調，只要簡單清蒸約5分鐘就保留鮮嫩風味，風味與口感不輸鮮蠔。（圖／姚舜）

黎俞君料理的〈勃根地燉牛肉〉，醬汁是用牛筋、牛骨與紅酒慢煮濃縮而成，風味與口感非常經典且正統，呈盤手法則力求當代。(圖／姚舜）

〈伊比利豬．茄子泥佐黑蒜〉是將油脂豐富的伊比利豬肉片薄後，與同樣片薄的香菇和茄子泥，一層一層交互堆疊呈現，並用黑蒜、西班牙紅椒粉和義大利西西里開心果碎提味，好吃極了。（圖／姚舜）

〈鹽之華〉將推出的「主廚套餐」中的甜點〈日式抹茶舒芙蕾〉，是以傳統的法式舒芙蕾加入京都宇治抹茶，提升爽口感與幽微茶香氣。（圖／姚舜）

〈鹽之華〉的〈日式抹茶舒芙蕾〉，會另搭配自製抹茶雪酪，為傳統賦予新意。（圖／姚舜）

〈鹽之華〉的菜式風味經典，但呈盤與烹調技法時時現代，甜點也不例外。（圖／姚舜）

〈鹽之華〉法式餐廳的裝潢陳設與table setting堅持維持法式Fine Dining的傳統。（圖／姚舜）

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