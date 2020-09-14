國軍採購去年傳出弊案，防彈背心主要材質「抗彈纖維布」得標的2間知名廠商，疑使用大陸次級原物料冒充台灣生產，導致驗收6次沒有通過，其中1間就是大同公司。軍方當時澄清會嚴格把關，並對原料商非常有信心，如今大同卻因違約金問題告上法院，請求國防部返還6160萬元貨款。

大同提告指出，他們取得國防部「抗彈纖維布(抗彈板)」標案並依約交貨，國防部卻稱驗收未過要求改善，最後認定他們逾期2個多禮拜交貨，扣除6160萬元履約保證金及懲罰性違約金並解約。

大同主張，他們認為國防部未依約定的壓製參數設置機器，才導致驗收未過，他們要求在場確認，卻遭拒絕，過了好幾個月才首次准許旁觀，但仍限制他們在遠處觀看，根本看不到機器參數，就算有違約，也不可歸責大同，且雙方最後是合意解除契約，故請求返還6160萬元。

大同並請求法官命國防部提交驗收時的壓製影片，確認當時機器參數設定是否正確；國防部律師則說，影片涉及國防機密，無法提供，且逾期原因是大同擅自停產所致，與壓制參數無關。

不過，大同承辦人當庭打臉，國防部公告標案時，還邀請有意投標的廠商進去勘驗壓製機器，怎麼可能會有國防機密問題？國防部律師才改口說，要回去向國防部確認，才能決定可不可以提供。

因法官今日才收到國防部的答辯狀，法官表示無法立即消化，庭末諭知11月25日開庭時，再整理雙方爭點。

除了「抗彈纖維布」標案，大同還承包國防部「全軍檔案影像調閱系統」、「飛彈指揮部與海軍司令部資訊系統標案」、「公文管理系統」等標案，因大同近年來深陷中資疑雲，今年5月立委高嘉瑜就質疑，大同恐讓國安門戶大開。

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(中時 )