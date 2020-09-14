立法院長游錫堃今日上午召集朝野政黨進行協商，會後決議下會期將於9月18日(五)開議。當日行政院長蘇貞昌將列席備詢，並專案報告說明開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口。

民進黨立院黨團總召柯建銘於會中提議，將開議日期訂於本周五，並獲得國民黨總召林為洲、民眾黨團幹事長高虹安、時力總召邱顯智同意。

時力立委陳椒華於協商時表示，近日時力黨團針對美豬召開多場記者會及公聽會，並邀請衛福部出席，結果部長、官員通通不來。

民進黨立委鄭運鵬回應，依《立院職權行使法》規定，公聽會要在前5日發通知。休會期的公聽會也不是正式形式，而是試辦。至於主管機關要不要來，如果選擇的時間讓官員很難參加，這就不可能配合。

國民黨立委林奕華當場聽不下去並反駁鄭運鵬「你不用幫行政部門講話，這都可以派人參加的。衛福部只有部長一個人嗎？需要幫行政部門講到這樣？」

鄭運鵬說，有關美豬開放進口公告7天或60天的爭議，其實是公告完才能送立院備查。反正行政院長也要來國會施政報告，針對美豬議題看是要院長質詢時另帶別冊，還是要再排專案報告都可以，未必如外界所說60天公告就比較完備。行政院用最負責的方式來報告，這是最完整的。

陳椒華傻眼回應「你怎麼可以說這樣最負責？」邱顯智表示，當初設定行政命令要有預告制度，目的是讓被影響的人可以發表意見。所以後來決定公告要有60天。結果現在農委會開放美豬只公告7天，開公聽會時，教育部、國防部、各縣市都有代表來，就衛福部不來？

民眾黨立委張其祿表示，其實衛福部不是不願意溝通，只是不跟在野小黨溝通。衛福部自己從9月初開始都有跟進出口同業商會、餐飲販售業者等開會溝通，行政部門的行為，對國會藐視，也不尊重。

(中時 )