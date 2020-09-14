武界壩無預警放水奪4命，台電呼籲民眾勿在水力電廠下游河床從事露營活動。（中時資料照 廖志晃攝）

台中市賴姓、盧姓兩家共6人，聯袂到仁愛鄉濁水溪「一線天」景點近河床露營，上游武界壩13日凌晨突然無預警放水造成4死悲劇，台電坦承6號閘門不明原因開啟；南投地檢署檢察官偵訊後，以蘇姓值班技術員涉嫌過失致死罪，諭知10萬元交保，閘門課徐姓課長則請回。對於這項結果，網友感嘆：可憐基層員工！

台電大觀發電廠武界壩無預警放水，造成盧姓父女、陳家母子共4人遭沖走死亡。南投地檢署檢察官昨晚先是前往南投殯儀館相驗遺體，接著回到地檢署偵訊大觀電廠蘇姓值班技術員以及閘門課徐姓課長。訊後，認為蘇姓值班技術員對於閘門故障、示警等有疏失，涉嫌過失致死罪，諭知10萬元交保，徐姓課長則請回。

對此，有網友在PTT發文質疑「這種基層責任無限上崗，台灣歷史上從來沒發生過水庫閘門無預警打開放水，誰會去注意和知道如何應對這件事，一個領台電基層薪水的員工嗎？」。

「所有水庫閘門最怕的是『打不開』」，這名網友指出「因為閘門打不開無法放水是有溢過壩頂造成潰壩風險的，所以水庫閘門的防呆都是在怕閘門打不開。水庫為何不管閘門自動打開的防呆，一方面是從沒發生過，沒人想到，另一方面是閘門打開最多就是水流掉，正常水庫閘門的洩水量是不會造成下游災害的，除了有天兵跑到河道內。」。

網友指出「操作人員可能連閘門的原理都一知半解，只會按幾個按鈕和基本操作而已。」，更說「可憐基層員工，還要靠台電養活，根本不可能逃跑，還要十萬元交保，根本欺負基層員工」。

其他PTT鄉民也紛紛贊同表示「可憐基層」、「找基層當替死鬼 跟之前台鐵事故一樣」、「普悠瑪的結果給了答案」、「真的 普悠瑪的例子就擺在那邊給你看」、「普悠瑪號比較扯吧 可憐的司機」、「台電果然也想推給基層 呵呵」、「現在很多公司都這樣啊 責任都往基層丟 中油也是」。

不過也有許多網友認為：「有夠衰，大人自己沒腦帶小孩送死，無辜基層背黑鍋」、「真正該怪的就是那對去河床露營的父母 根本智障」、「叫笨死的家屬賠償員工一輩子的錢啦」、「刁民鑽漏洞還要基層背鍋 偉哉台灣」。

(中時新聞網)