新興市場私人股權投資協會(Emerging Market Private Equity Association，簡稱EMPEA)CEO安布蘿絲(Cate Ambrose)在全球私人股權投資論壇會議中表示，大陸是全球股權投資資金重要流向地，也是此市場最大驅動力。

EMPEA由130國總計超過300家機構組成，旗下所有機構管理的資產總額超過5兆美元。安布蘿絲表示，2010年新興市場私人股權投資總額是300億美元，去年已增長到1130億美元，原因很大程度來自大陸在科技領域的交易成長。近年大陸對國際私人股權投資資金吸引力逐步增加，去年已達總投資額41%。

大陸私人股權投資、創業投資2015至19年總額達2900億美元，在美國與西歐以外市場佔51%，科技業或電商例如阿里巴巴、京東、騰訊都成為投資生態體系主要驅動力，大陸創投還逐步向東南亞、非洲市場拓展。安布蘿絲認為，大陸國內市場規模之龐大、人民幣匯率穩定，都使大陸免於受其他國家或地區所面臨的挑戰。

安布蘿絲還指出，疫情帶給大陸和世界股權投資許多新主題，例如環境永續發展，技術產業也因比許多大型傳統基礎設施或商業模式有更大成長，或能提供新的解決方案跟創新上的彈性，對投資者更具吸引力。

(中時新聞網)