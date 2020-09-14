已故鐵路警察李承翰的母親張秀珍，今14日捐贈關廟麵給嘉義市的低收入户。（呂妍庭攝）

捐贈儀式上，李承翰的姐姐、姐夫一家都陪著李母到場。（呂妍庭攝）

為了這場捐贈儀式，李母把她想說的畫全寫在紙上，市長黃敏惠忍不住拿來細讀一番。（呂妍庭攝）

李母臉上仍帶著鬱鬱寡歡神情，只有談到一對外孫兒才會露出笑容。（呂妍庭攝）

已故鐵路警察李承翰的母親張秀珍，將李父李增文的奠儀加上她個人存款，購買1500分關廟麵要送給嘉義市的低收入户，今14日上午由市長黃敏惠代表受贈，言談中張秀珍雖一度哽咽說不出話來，但強調她做這些事有擲筊跟李父、承翰商量過，他們都很支持。

李承翰去年7月3日因公殉職，李父今年6月4日因心情鬱悶病逝，各界對李家的關懷不斷湧入，李母說，承翰和他爸爸1年內分別離開，心裡有說不出的痛和苦，感謝市長黃敏惠與各位好朋友的關心、鼓勵和安慰，讓她度過最難熬的日子，慢慢恢復正常生活。

李母說，丈夫過世後，感謝鐵路警察高雄分局警友會、顧問團、志工隊等匯集15萬元奠儀，因覺得比她需要關懷的人還很多，跟大家商量後，她自己再拿出5萬元，湊20萬元購買1500分關廟麵要送給嘉市低收入户，更透露她要捐贈送前曾以擲筊方式和李父、承翰商量過，「他們都知道」。

黃敏惠再三感謝李母的大愛捐購，表示1年內承翰和李父都走了，對承翰媽媽是很大的悲痛，雖然有很多關心，還是靠她堅毅的心挺過來，現在又把大家對她的關懷和祝福轉為大愛，重申社會安全網需要我們共同努力，社會的公平正義也要靠我們找回來，讓大家安居樂業，不要再有像承翰一樣的悲劇發生，也希望承翰媽媽健康快樂。

因日前才發生梁姓男子涉殺母親，還將母親的頭顱剁下的弑母案，最後卻逆轉判無罪，讓李母忍不住批「太離譜！這樣社會會很亂」，強調「我們的要求不大」，只希望殺子的鄭嫌至少能被判無期徒刑，不要再出來害人，讓承翰、先夫死得安心，還他們一個公道，並透露如果台南高分院如果再開庭，她會出席。

(中時 )