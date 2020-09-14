美科技股趁勢高檔獲利了結，資金持續流出美股，加上美元走軟，富達投信表示，資金轉向全球與新興市場股票型基金，整體股票型基金轉為買超34.7億美元。

富達投信指出，市場擔憂美國總統大選、科技股持續面臨獲利了結、日本領導權面臨更迭改革、歐洲（法英）二波疫情反彈等疑慮，加上美元走軟等，資金流向新興市場股，另外，新興市場股市估值便宜，也讓新興市場股在全球股票基金分配比重增加中。其中，亞太不含日本買超近14億美元，創下兩個月來最大買超金額，拉丁美洲創近3個月來最大買超。

富達投信說，根據統計，當前國際資金配置在新興市場股市的比率，創下18個月來新高，自1月以來已加碼100個基點以上。

根據近周資金流向顯示，富達投信說，全球股票型基金吸金居冠，中國基金買超居次，新興市場買超第三。儘管美國科技股遭逢獲利了結，但全球科技類股型基金買超，且居各類股之冠，特別是美國全權委託帳戶加碼中國科技股，創去年第4季以來最大買超。

(工商 )