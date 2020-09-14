美股上周五漲跌互見。而得力於韓股科技個股的走強，以及境內新冠疫情緩解和社交管制的放鬆，推進韓股投資人信心。

周一南韓KOSPI指數至午間漲26點或+1.1%，為2423點，上午一路高走逾2400點之上。上午外資大力買超1097億韓元(約9265萬美元)。分析師認為，KOSPI指數在2400點已見支撐，似準備進行第三個交易日的上漲。

南韓政府從周一開始下調大首爾地區未來兩周的社交管制，調至社交警示的第二級，投資人歡欣商業活動的恢復。另一方面，本月底南韓將出現多日的連續假期，衛生單位緊繃觀察神經。

南韓今日新報109名確診病例，較前一日的121名再度下降。

上午主要大型股皆走高。三星電子最高漲3.1%，至午間上漲2.37%，暫報6.04萬韓元。三星電子傳出接獲高通次世代旗艦處理器代工訂單。第二大晶片商SK海力士漲1.9%。兩者為領漲最多的科技股。

其餘主要的製藥個股、網路個股，皆出現近1%的漲勢。

韓元上午走高，1183.95韓元兌一美元。

(時報資訊)