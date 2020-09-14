雙王回神，台股指數邁向12800點！近期美國科技股震盪劇烈，且華為新禁令即將生效，讓台股的電子股蒙受壓力，不過隨著蘋果將於本週發表新機，蘋果新機上市在即，拉貨力道也逐步加大，大立光(3008)預估，9月拉貨動能會比8月好一點，大立光今天股價終於擺脫日前弱勢，盤中強勢走高，站回3600元關卡，台積電(2330)也持續扮演穩盤要角，雙王回神也讓資金重回蘋概股，玉晶光(3406)、台達電(2308)、台光電(2383)、穩懋(3105)及臻鼎-KY(4958)盤中股價走高，中小型股—圓展(3669)、東碩(3272)、雍智科技(6683)、橙的(4554)、鈦昇(8027)等盤中股價亮燈漲停。

在電子股重掌兵符下，台股指數開高走高，盤中指數大漲近百點，站回12750點，收復10日線及月線，截至11點40分，加權股價指數12770.03點，上漲94.08點，成交量1255.84億元；OTC指數為165.66點，上漲1.49點，成交量357.67億元。

今日上市各類股以光電類股表現最佳，上漲2.17%，其次是電子零組件類股及造紙類股，分別上漲1.76%及1.38%，表現較差者為機電類股、航運類股及紡織類股，其中機電類股下跌0.88%，航運類股下跌0.83%，紡織類股下跌0.43%。上櫃部分，表現最佳為網路通信類股，上漲2.26%，表現最差為紡織類股，下跌0.21%。

就技術面來看，近期美股因美國總統大選腳步漸近震盪劇烈，台股也呈現高檔整理，上週加權股價指數收盤為12675.95點，累計一週上漲38點，漲幅為0.3%，週K線為紅K線，週成交值為10359.92億元，較前一週下降，OTC收盤指數為164.17點，累計一週下跌 2.36點，跌幅為1.42%，週K線為黑K線，週成交值為2614.49億元，較前一週下降，已連降三週。今天台股在台積電及大立光領軍下，指數開高走高，盤中指數大漲近百點；台股近期多方偏觀望，且高檔套牢反壓沉重，暫難向上突圍，目前週技術指標高檔下彎，修正尚未結束，不過由於季線提供支撐，預期指數仍將介於月線與季線間區間整理。

分析師表示，近期美股科技股與整體盤勢面臨震盪，加上美國新紓困方案未過，壓抑市場投資氣氛。台股目前受制月線下彎壓力，雖然中期均線仍多頭排列，且國內電子股進入旺季，back to school及i-Phone新機拉貨等利多因素支撐科技股；加上鋼價、銅價、運價走揚，顯示傳產股需求回溫，但國際股市風險升高，建議高出低進、不追高，來回操作。

操作上，由於台股高檔反壓不易突破，維持整理，宜避開法人減碼、業績不佳及技術面偏空股，短打聚焦旺季業績增溫的電子及傳產股，搭配中大型藍籌股因應，如：受惠5G智慧新機上市商機相關零組件的PA、石英元件及HDI板；具權值穩盤的晶圓代工龍頭股及美系客戶將採用MINI LED受惠產業股；以及基本面強勢族群，包括：風力發電、鋼鐵、紡織、航運及高爾夫球等族群。

美利達(9914)代工客戶SBC銷售量佳，且庫存水位降低，新年度車種急著拉貨，8月與9月以後有訂單追單與補單效應，而且今年少交的貨會延到明年第1季，而使得淡季不淡，客戶訂單已可看到2021年，2021年沒有淡季；晶技(3042)8月合併營收10.05億元，站上10億元關卡，主要反應美系客戶由6月底最後一周起開始拉貨至今，法人預估晶技今年第3季營運為月月高，故預期隨美系客戶新手機備貨延續強，有機會營收走高至第4季，均是可逢低佈局標的。

(時報資訊)