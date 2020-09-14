台中市轄內共有17處合法露營場。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市轄內共有17處合法露營場。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

合法露營場名單及露營地圖請至台中市觀旅局官網查詢。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

合法露營場名單及露營地圖請至台中市觀旅局官網查詢。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

南投13日發生台中市民野溪露營傷亡憾事，為維護民眾從事露營活動安全及確保自身權益，台中市府觀旅局14日表示，台中市轄內共有17處合法露營場，呼籲民眾出遊從事露營活動，應選擇合法露營場，切勿前往未合法及危險場域。

觀旅局長林筱淇指出，市府相關單位積極輔導業者合法經營，目前台中市轄內合法露營場（含公有露營場地）已有17處，包括大安區大安濱海樂園露營區、外埔區中華民國農會休閒綜合農牧場；東勢區6處為東昇休閒農場、蜻蜓谷休閒農場、擁葉生態休閒農場、東勢林場、五福畊讀露營區、微笑休閒農場；北屯區中正露營區；新社區4處為新社蓮園休閒農場、小路休閒農場、新龍崗露營區（公有以學生團體為主）、德瑞森莊園休閒農場；和平區4處為荳芽菜休閒農場、武陵農場、福壽山農場、打獵季節露營區等。

林筱淇指出，另有13處已向農業局申請取得休閒農場（附設露營區）籌設許可，以及4處申請中，未來完工取得休閒農場登記證後即可加入合法露營場，滿足民眾愛好大自然體驗之需求，市府相關單位會持續積極輔導，期使有條件合法化之業者均能加速合法化，確保民眾玩得開心又安心。

觀旅局表示，市府為避免民眾違法開發濫墾濫伐、破壞水土保持及違反土地使用管制，確保露營場所公共安全及消費者權益，成立台中市政府露營場安全及管理聯合稽查小組，並自2018年1月起排程針對網站刊載未合法露營場進行聯合稽查，並由各權管單位進行裁處及限期改善，以確保民眾露營安全。

觀旅局提醒露營民眾以下事項，包括充分的行前規劃與準備、選擇合法的露營場地、避免進入危險地區或水域、提高警覺注意安全以及不帶走也不留下任何東西。台中市合法露營場名單及露營地圖，請至台中市政府觀光旅遊局官網查詢：https：／／www.tourism.taichung.gov.tw／1205076／post。同時再次呼籲民眾為自身安全，請勿至未合法或危險山邊溪谷河床水域等地點露營，以防坡地坍蹋及洪水瀑漲等風險。

(中時 )