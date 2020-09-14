台灣城鄉資源落差大，同齡學子程度甚至達到6個年級之多！教育部與「財團法人為台灣而教教育基金會」（Teach For Taiwan，簡稱TFT）合辦講座，發現孩子的出生地決定未來；講座希望能招募跨領域人才並媒合到有需求的地區擔任教師，平衡偏鄉教育問題，讓每個台灣孩子都有機會接受優質教育、自我發展。

教育部青年發展署「Lets Talk」活動是提供青年意見發聲的平台，今年與長期致力台灣教育平等的TF合辦以「教育政策如何永續支持偏鄉地區教師的投入與發展」為題的講座，邀請不同領域青年關切城鄉教育資源差距。

TFT研究追蹤組專員鍾定瑜表示，台灣學生的整體表現在國際上雖名列前茅，但城鄉程度落差相當大，甚至達6個年級之多。講座邀請台北教育大學教育系系主任林偉文、甘樂文創志業執行長林峻丞，及花蓮縣三民國中校長林國源等教育專家學者分享如何結合偏鄉環境及學生需求、偏鄉教師專業能力、地方創生產經，並投入到課程設計，並傳承教育現場經驗。

與會青年觀察到：偏鄉校際交流與資源共享，仍有許多討論及改進空間，並提出建言，包含：深入了解偏鄉學子需求、建立學子在地認同，以及強化教師培訓等。

教育部青年發展署副署長王育群表示，目前33場活動已辦理過半，所有討論結論整理後，均會送請相關部會回應。接下來將從「城鄉教育資源差距」及「合理勞動條件與權益」的層面切入，活動網頁（https：／／www.youthhub.tw／lets-talk）或上青年署網站（http：／／www.yda.gov.tw）查詢。

(旺報 )