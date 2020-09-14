新冠肺炎疫情衝擊生活，大家過得很悶，北市府特別引進菲律賓巴科洛德傳統「微笑面具節」，將在20日於聖多福天主堂前舉辦面具嘉年華，邀市民朋友一起戴上面具，用微笑傳遞正能量。

微笑面具節是菲律賓巴科洛德年度盛事，成千上萬人會戴著各式各樣面具，一起參加嘉年華街頭遊行，這些面具都有一個大大的微笑，巴科洛德也因此有了微笑城市的美稱。

北市副市長蔡炳坤今號召市民朋友跟著來自各國的新移民和移工朋友，20日下午到中山北路3段EEC Global TK旁廣場領取面具，再到聖多福天主堂前集合，3時跟著踩街團出發，沿中山北路3段、左轉農安街、右轉林森北路，再右轉雙城街13巷，最後一起抵達晴光公園看表演。

他表示，面具節的由來是在1980年間，譽有「菲律賓的糖碗」的巴科洛德，面臨製糖業大蕭條，後來又發生沉船事件，社會氣氛相當低迷，當地政府為鼓勵人民，舉辦面具嘉年華趕走悲傷，用微笑面具團結彼此，藉笑臉找回力量。

蔡炳坤說，今年因新冠肺炎疫情，衝擊生活讓大家感覺有點悶，盼藉由面具嘉年華邀大家用微笑傳遞正能量。

北市民政局人口政策科長吳重信指出，即日起到20日，只要在晴光商圈、金萬萬商城和EEC Global TK，找到面具合影，上傳個人臉書或IG，活動當天可到晴光公園服務台兌換菲律賓零錢包，數量有限送完為止。

(中時 )