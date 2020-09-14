9月3日軍人節，韓國瑜在臉書PO出當兵時的照片，回想18歲到鳳山唸軍校，一路到少校軍官退役，身為軍人子弟始終以此為榮。睽違多日後，他昨（13）日PO文澄清，不會出席19日斗六人文公園活動，再度引發網友暴動，不到1天已累計5.9萬人按讚、近5千則留言，即使低調沉潛，韓國瑜人氣仍相當高。

韓國瑜昨日在臉書表示，網傳9月19日斗六人文公園的活動，不少人關心他會不會出席，為避免資訊有誤造成大家困擾，因此鄭重強調，目前沒有出席任何大型活動的計劃，更沒有以自身名義舉辦任何集會的相關規劃，希望大家不要再流傳錯誤的網路訊息。

韓國瑜說，近期會參加的就是一些老同學的私人聚會，和老朋友聊聊天、敘敘舊，生活非常單純，並謝謝大家的關心，也祝福大家一切平安順遂、吃好睡飽，平安就是福！

網友見韓國瑜PO文，紛紛湧入臉書留言，「韓市長加油！不管您做任何決定，永遠堅定支持嘸離開」「市長很想念你，好好休息身體要顧好」「六根清淨方為道，退步原來是向前，韓總加油」「我們好想念您」「休息為走更長遠的路，祝福您韓市長，保重」「韓總，我收到了」「期待韓總再次召喚我們，我們一直等你一個人」。

最近網路上流傳9/19斗六人文公園的活動，有不少朋友關心我會不會出席，為了避免資訊有誤造成大家困擾，在此鄭重強調，目前我並沒有出席任何大型活動的計劃、更沒有以自身名義舉辦任何集會的相關規劃，希望大家不要再流傳錯誤的網路訊息。 近期我會參加的就是一些老同學的私人聚會，和老朋友聊聊天、敘敘舊，生活非常單純。 謝謝大家對我的關心，也在這裡祝福大家一切平安順遂、吃好睡飽，平安就是福！ 由韓國瑜發佈於 2020年9月13日 星期日

(中時新聞網)