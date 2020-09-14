奧國猛將提姆(Dominic Thiem)勇奪美網男單金盃，成為美網史上首位5盤大逆轉(先輸兩盤再贏)的冠軍。提姆抱回300萬美元獎金(約台幣8780萬)，對手祖維瑞夫(Alexander Zverev)獲得150萬美元。賺大錢的同時也令人好奇提姆會不會開始同情那些因為疫情而斷炊的低階選手？

今年4月，球王喬柯維奇(Novak Djokovic)提出一個紓困互助計畫，由排名前100名選手籌錢，幫忙那些後段排名的選手(約800位)。因為低階比賽都取消了，喬帥擔心他們生活無以為繼。這是不強迫的自由捐獻，提姆悍然拒絕，而且還要嗆聲：「這些人不配拿我的錢。」

喬柯維奇的「建議金額」是前5名選手捐出3萬美元。如果不算這次的美網獎金，提姆已累積3740萬美元(獎金不含代言與其他收入)，但他拒絕拿出3萬美元，招致許多批評。烏茲別克選手伊斯托明(Denis Istomin)說：「誰不捐錢我沒意見，但我不喜歡提姆公開說這種話。」

提姆批評後段選手沒有把網球視為生命，缺乏專業精神。這連「壞小子」基瑞歐斯(Nick Kyrgios)都看不下去，他在IG回應：「提姆不明白這個道理，我們頂尖選手的獎金太高而且回饋不足。這是救急，無關專業不專業，請設身處地為他們想想。」基瑞歐斯還另掏腰包發送食物和生活必需品。

《TENNIS.com》專文批評：「提姆以為只要男女各128位選手就可以維持網球賽事了。」當初設想這個紓困計畫的成員之一，正好就是今年美網決賽飲恨的祖維瑞夫，他當時說：「網球能夠存在是靠所有選手撐起來的，不只是幾位頂尖好手。很多比賽，特別是大滿貫把收入搞得差距太大。」他們最後募得600萬美元來幫助大家。

(中時新聞網)