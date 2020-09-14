證交所統計，上周外資賣超台股54.22億元，累計今年來至9月11日止，賣超6,549.1億元，不過，受到關注的是，台股今年來表現不俗，外資雖然賣超創歷史新高，但至9月11日止，外資持有台股市場則是逆勢創高，達16.8兆元，較去年底增加約1兆元，持股市值比率也攀升也在43.76％高檔。

證交所指出，上周外資自集中市場買超前三名上市公司為：第一名旺宏買超59,459張，第二名長榮買超50,804張，第三名群創買超47,476張；賣超前三名上市公司為：第一名為聯電賣超51,456張，第二名中纖賣超21,525張，第三名兆豐金賣超20,966張。

另證交所統計，上周外資在集中市場賣超54.22億元，累計今年來合計賣超6,549.1億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為16兆8,174.34億元，占全體上市股票市值的43.76％，與去年底持股約15.8兆元，持股比率約43.2％，今年來在大賣超下，持股市值及比率均不減反增。

(工商 )