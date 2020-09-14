根據《法新社》報導指出，德國拳擊國家隊在奧地利進行海外移地訓練，沒想到全隊打多數成員近日都染上了新冠肺炎病毒，雖然德國拳擊協會高層直言不必大驚小怪，但全隊依舊是人心惶惶。

據了解，這支備戰東京奧運的拳擊隊共有25人，其中18人是選手以及7名工作人員，出現大規模感染後，全隊必須在集訓營接受隔離。

德國拳擊協會並沒有透露感染的具體人數，秘書長米勒強調，目前沒有人出現嚴重症狀，甚至還有部分選手仍繼續訓練。所有人的身體狀況都會受到監控，如果順利的話全隊將在本周回到德國，因此不需要太過恐慌。

根據德國《鏡報》報導，早在上周二就有人出現感冒症狀，經過檢查，確認了這個移訓團隊染上了新冠病毒。

德國拳擊隊之所以選擇前往奧地利進行海外訓練，理由是奧地利的新冠肺炎案例與歐洲各國相比是低了許多，然而奧地利還是逃不過新冠肺炎第二波疫情的襲擊，8月下旬德甲勁旅沙爾克也曾入住奧地利這家飯店，當時就曾傳出有1名球員染病，如今德國拳擊隊又發生群聚感染，也難怪大家會如此恐懼不安了。

(中時 )