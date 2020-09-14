繼台灣「駐普羅旺斯台北辦事處」成立之後，我國駐法代表吳志中日前更首次應邀出席法國參議院聽證會，分享台灣防疫的成功之道。吳志中表示，歐洲對中國的態度一向不如美日強硬，他們不傾向與中國有衝突，對於這次台法關係的改善，「想必法國是準備好了」。

吳志中9日應邀出席法國參議院聽證會，透過視訊與全法國人民分享台灣防疫的成功之道，這是台灣駐外使節在駐在國的第一次，意義重大，吳志中今天接受寶島聯播網新聞放輕鬆主持人簡余晏專訪，分享這次的經驗。

這些突破是否代表台法關係更好？吳志中表示，不只法國，而是台灣與歐洲和世界的關係都更好，如捷克參議長日前訪台也是一例，台灣「駐普羅旺斯台北辦事處」的成立，就連南韓媒體都好奇台灣到底怎麼做到的，因為南韓努力許久至今都還有許多困難。

他說整體關係的改善不是只有一人的功勞，除了台灣內部所有人對防疫的努力被看到之外，也包括所有代表處人員的努力，各項因素合作之下，得以擁有這次創下歷史的機會，台法關係真的改善許多。

然而法國這次對台灣如此友善是否也會如同捷克一樣得面臨中國後續的壓力？吳志中認為，法國應該已準備好要承受壓力了，因為歐洲對中國的態度一向不如美日強硬，他們不傾向與中國有衝突，希望兩邊都保持好關係。

日前「駐普羅旺斯台北辦事處」成立之時，正巧遇到中國外長王毅訪問法國前夕，法國方面依然表示可以照常宣布，吳志中表示，很多困難本來就是會一直發生，對於這次台法關係的改善，想必法國是準備好了。「我們沒有辦法走一公尺，那就走一公分」，歐洲許多價值觀和台灣類似，當他們理解台灣的狀況就會想靠近台灣，每天一點一點的努力，總有一天可迎接較大的改變。

吳志中也認為，台灣若想重回國際社會，變成正常國家，在外交上就必須給予防疫的彈性，這也是台灣必須做的心理準備。

吳志中指出，駐法代表處過去就曾到過參議院，只是這次是首度發聲，而且還開放視訊讓全法國人民都了解台灣的防疫政策如何成功，點閱率的表現相當好。法國日前創下單日確診新增九千人的紀錄，也正防範第二波疫情的到來，因此他們會很好奇台灣到底怎麼做到不鎖國、不封城，這次分享相當受到歡迎，相信法國也可以很快做出調整。

(中時 )