2022台北市長選舉，藍綠白將由誰出馬，已逐漸成為外界關注焦點！資深媒體人邱明玉認為，國民黨只要前高雄市長韓國瑜沒有出馬角逐，立委蔣萬安代表國民黨參選應該是眾望所歸。至於民進黨雖被點名者眾，但能一拚的只有衛福部長陳時中。

邱明玉在政論節目《台灣最前線》上表示，以國民黨態勢來看，蔣萬安的形象好，也沒犯太多錯誤，而且民調支持度也高，只要沒有韓國瑜跟蔣競爭的話，蔣萬安代表國民黨參選機率最高。

至於台北市副市長黃珊珊，邱明玉認為，要看黃是代表親民黨還是民眾黨參選，這個問題要先釐清才行。雖然黃珊珊有執政優勢，但在藍綠兩黨夾殺之下，黃珊珊要出線還是比較困難。

邱明玉直言，選情最詭譎是民進黨，雖然遭外界點名的人很多，可是以台北基本盤和這些綠營政治人物的條件，很難和蔣萬安抗衡。可以一拚的可能就是陳時中，雖然現在陳時中民調很高，可是健保和美豬如果處理不好，民意如流水，陳時中支持度就會掉很快。

(中時新聞網)