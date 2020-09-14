空警-600空中預警機

航母能使一國海軍脫胎換骨，讓他們在距離國土數以千計英里外投射軍力，也是將海上力量擴及遠洋與深海地區，具備遠征作戰能力，成為「藍水海軍」真正的標記之一。

《富比士》（Forbes）雜誌13日的分析指出，由於解放軍缺乏空中預警機，要是航母向東航向太平洋，或是向南航向印度洋，可能很容易遭受空襲。然而，空警-600空中預警機即將改變這點。大致來說，空警-600類似美國的E-2「鷹眼」（Hawkeye）預警機，有人甚至認為，它根本是「複製品」。

預警機能遠距偵測並追蹤其他飛機，由於它們看得更遠，因此能大大增加航母的適應性，並提升戰機的戰力。它們在很遠的地方就能發現飛彈或攻勢，通知航母的航空聯隊採取行動。

中國將是第3個在航母上部署固定翼預警機的國家，目前只有美、法海軍擁有E-2「鷹眼」預警機。其他如英國和印度等，用的則是直升機。雖然它們仍然很重要，但航程較短，雷達通常也比較小。

New article. The prototype #China Navy Aircraft Carrier AEW plabe KJ-600 has been spotted in satellite imagery. And it looks remarkably like the U.S. Navy’s E-2C Hawkeye.

Nod @CSBiggers #AvGeek #aviation https://t.co/aQRNaT5riA — H I Sutton (@CovertShores) August 29, 2020

解放軍預警機

分析認為，其實不必太過強調「鷹眼」和空警-600的相似度，因為這很可能是「形隨功能」（form following function）的案例。就算是前蘇聯放棄打造的雅克（Yak）-44，採用的也是類似布局。問題的重點在於，空警-600會如何改變中方航母的戰力。

而專門研究中國航空與海軍發展的喬（Rick Joe）便認為，空警-600將大幅提升中方海軍戰力。他指出，一旦它上航母服役，就能大幅提升空中與海上狀況覺知力，並加強航母戰鬥群的攻防力。

(中時新聞網)