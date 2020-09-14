警方查扣金融帳戶、金融卡、手機、電腦及硬碟等證物。（盧金足攝）

除了詐騙集團騙民眾到ATM提款機匯款詐術，現在連手機門號都成歹徒詐騙管道。（盧金足攝）

警方追緝在科技廠擔任操作員的陳嫌（中），3年來從臉書社團設假帳號，利誘以電信門號小額收購遊戲點數賺佣金手法，88名民眾受騙。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方查扣金融帳戶、金融卡、手機、電腦及硬碟等證物。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中部打擊犯罪中心破獲嫌犯在臉書設人頭假帳號，利用電信門號小額遊戲點數收購讓你賺佣金，攏係假！（盧金足攝）

除了詐騙集團騙民眾到ATM提款機匯款詐術，現在連手機門號都成歹徒詐騙管道。中部打擊犯罪中心14日宣布破獲在科技廠擔任操作員的陳姓男子，3年來從臉書社團設假帳號，利誘以電信門號小額收購遊戲點數賺佣金手法，88名民眾受騙，財損達140多萬元，警方在桃園追緝陳嫌到案，警詢後依詐欺送辦。

「以為會賺9000元佣金，結果還多付3萬元遊戲點數費用！」被騙網友氣憤的說，本來以為賺點外快，結果一查是假帳號，電信公司帳單一來，還要多付3萬元，結果陳嫌人頭帳號人間蒸發，找不到人，氣得報警。

刑事局偵查第六大隊第二隊隊長徐名谷表示，30歲陳姓嫌犯之前有在通信行工作經驗，本身有資工系背景，在桃家一家科技廠擔任操作員，熟諳電信門號可以購買遊戲點數的方式，從2017年9月起，陸續有民眾遭到歹徒以電信門號小額付費賺佣金的手法詐騙，金額從3000元到3萬元不等。

經警方調查發現，犯嫌是在臉書上刊登廣告、貼圖，向民眾謊稱收購小額付費購買的遊戲點數後，將回饋20至30％的佣金作為報酬，並且會負責處理消費後的電信費用。

被害民眾表示，為打工賺錢，在臉書平台看到「電信小額付款可賺額外收入」廣告貼文，加入對方帳號後，對方承諾以20至30％作為佣金報酬向民眾收購電信門號小額的遊戲點數，負責處理民眾交易的電信帳單費用。

徐名谷指出，民眾遭誘騙提供手機門號回傳所購得的遊戲點數認證碼，或將電信門號及密碼提供犯嫌儲值點數至遊戲帳號後，並未收到犯嫌應支付的佣金，連繫對方無回應，驚覺遭詐騙報警處理。

經警方多個月追查鎖定涉案FACEBOOK暱稱「陳華華」、「賴承恩」、「黃少維」、「CHOE WU」、「蘇俊文」、「閻小愷」、「張秉毅」及「陳建銘」等均為同一犯嫌使用。

專案小組鎖定對象後向桃園地方法院聲請搜索票獲准，由檢察官指揮於2日將陳嫌追緝到案，查扣金融帳戶、金融卡、手機、電腦及硬碟等證物，訊後以涉嫌《詐欺罪》移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾若遭該案臉書暱稱詐騙電信小額遊戲點數尚未報案，可檢具相關資料，至居家附近派出所報案，提醒民眾有打工需求，應循正當管道，勿貪一時之便，勿在網路與不明者交易，保障自身權益。

(中時 )