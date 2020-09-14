台中市議會每年召開兩次定期會，以及至多8次的臨時會，大量預算書與相關專案報告資料「堆積如山」，不但佔空間，也浪費紙張。民進黨台中市議員邱素貞建議紙本預算書減半，改採電子檔預算書審查預算，落實節能減碳。市府主計處強調，未來將調查議員需求提供電子檔案，減少紙張使用。

台中市議會第3屆第4次定期會，預定9月26日登場，審議台中市110年度地方總預算案暨附屬單位預算及綜計表，市議員邱素貞服務處已收到市府送來的相關編制預算書書面資料。

邱素貞表示，市府送來的預算書，數量相當驚人，動用兩個大型旅行箱，以及兩只紙箱裝入，她特地將預算書疊在地上算了一下，共計40餘冊，堆疊起來高度約與成年人一般高，實在令人咋舌。

邱素貞指出，現在是數位時代，即將邁入5G，網路資訊非常發達，不論智慧型手機、平板電腦相當普及，每位議員都配置一台筆記型電腦，議員使用資訊系統的比率大幅提升，她希望紙本預算書減半，改採電子檔預算書審查預算，逐漸淘汰傳統紙本預算書，落實E化與節能減碳政策。

她說，目前市府提供給議員的審議相關資料，除紙本預算書外，也製作成一片光碟片，方便電腦使用。不過，議會配置給每位議員的筆電，並沒有光碟槽，議員必須額外再購置隨身光碟機，才能讀取，讀取作業相當不便，邱素貞建議可將預算書等相關檔案資料，儲存在USB，發送議員，或者開放雲端查詢方式，提供更便捷與高效率的議事功能。

市府主計處長表示，為落實節能減碳，未來將調查議員需求，提供電子檔案，減少紙張使用。

(中時 )