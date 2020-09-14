國民黨智庫今天針對瘦肉精美豬進口舉行記者會，外界擔憂瘦肉經內臟殘留高，有食安疑慮，衛福部長陳時中之前說沒有人要吃冷凍內臟，根本沒人進口。對此，前農委會主委陳保基則打臉這樣的說法，陳保基說，台灣從國外進口最多內臟的來源國就是美國，最大宗是橫隔膜（肝連），然後就是大腸。

陳保基指出，台灣進口豬肉最主要來源國其實是加拿大，反而在進口內臟的部分，最主要就是來自美國，而最主要進口的內臟第一名是橫隔膜，就是大家熟知的肝連，第二名則是大家所喜愛的滷味、大腸麵線中常見的大腸頭。將來瘦肉精美豬進口後，這些食品都存在風險，尤其對孕婦、小孩以及有特殊疾病的人來說。

對於民進黨政府一直主張「時空環境不同」所以現在可以開放瘦肉精美豬，陳保基也說，事實上，科學證據從當時到現在並沒有什麼改變，衛福部提供的評估也是以前的評估，沒有所謂「新的科學證據」，萊克多巴胺一直都有爭議，這個公司提出的實驗數據，原來是不被美國FDA採信，認為數目字太少，且沒對特定族群做過調查研究或實驗，一直在CODEX三次會議都通不過，後來2012美國要求投票69對67，代表即便通過，還是有一半的人不相信瘦肉精是安全的。

陳保基也進一步質疑民進黨政府此次開放進口的程序問題，他指出，過去他開放瘦肉精美牛進口，召開過兩次專家會議，這次一次都沒開，同樣是面對美國壓力，當時很積極向牛農溝通、向消費者溝通，且主要也是因為國人在牛肉的消費量少，牛產業也不大，但豬肉就完全不一樣了。

陳保基也質疑，現在政府訂定安全容許的方式，其實是漏洞百出的，「如果（農委會）列為禁藥（衛福部）就不能定安全容許」。他指出，2006年，當時的農委會主委蘇嘉全公告將萊克多巴胺列為「禁藥」，所以就沒有安全容許的問題，後來馬政府時期開放瘦肉精美豬進口，才會將牛隻使用乙型受體素從禁藥排除，才可以定安全容許。

陳保基說，其實當時這樣的調整，並沒有說國內牛不能用瘦肉精，所以當時的做法是自己做好區隔，且台灣養牛產業本來就不大，國外藥廠看不到這市場，連藥證都不想申請。但養豬業就不是這麼回事，如果開放瘦肉精，那海外藥廠一定會來問申請藥證準不準，你都開放含瘦肉精的豬肉進來了，怎麼會限定國內的不能用呢？

陳保基質疑，後來民進黨為了堵漏洞，改公告牛豬在國外使用萊克多巴胺者不在規範內，又鬧了一個笑話，怎麼台灣的法律可以規範到國外在做什麼，那台灣人投資去國外的豬場就可以用瘦肉精了嗎？且這樣子公告代表在國內還是禁藥，那既然是禁藥，那衛福部就不能訂定安全容許，整個行政流程根本沒按照慣例跟規範。

(中時 )