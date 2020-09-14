在美中衝突加劇下，大陸全力發展CPU自製，有利於世芯-KY(3661)營收、獲利將自今年起出現明顯成長，今股價開高走高，一度大漲9%，強勁反彈。

世芯-KY上周受到傳出中芯國際可能被美國列入實體清單，導致股價殺至跌停，惟公司澄清與中芯國際並無業務往來，故今日股價掀起強勁反彈。

世芯-KY受惠於大陸在半導體上積極去美化動作下，今年營運動能強勁，世芯-KY大陸營收占比逾半，在大陸擁有強大的研發團隊，專注於HPC(高速傳輸)、AI等領域，在大陸官方全力支持自家PC、CPU的政策下，外資也看好，世芯-KY到2023年的在該市場的銷售額有32%的複合年增長率。

不僅如此，據悉，世芯-KY目前在大陸也有接獲規模約5000萬美金的7奈米案子，預計今年底或明年初會有進展。

世芯-KY 8月合併營收6.85億元，月增加4.4%，更相較去年同期大幅成長逾1.2倍，寫下單月營收歷史次高，單月稅前盈餘1.1億元，相較去年同期相較成長逾1.1倍，每股獲利1.4元。

(時報資訊)