據富達投信統計，上周共同基金的資金流向，在成熟市場方面，美股持續流出，歐洲央行維持利率及寬鬆計畫不變，歐股持續獲買超；日股連4週遭賣超。

富達投信統計，上周美國股票型基金連續4周遭賣超，賣超31.5億美元。美國新冠疫情令人擔憂，5000億美元的「瘦身版」刺激法案遭參議院杯葛否決，隨著時間離美國大選越來越近，市場質疑兩黨是否能達成協議，並通過新的刺激法案；上週初請及截至續請失業金人數皆超乎市場預期，引發投資人對勞動力市場的疑慮。加上科技股價偏高，引發科技股拋售潮，納指挫低4.1%，創3月以來最大跌幅，其中特斯拉暴跌10.9%、蘋果重挫7.4%，標普、道瓊也同步收黑。

歐洲股票型基金連續2週獲買超，上週買超4.1億美元。歐洲央行宣布維持寬鬆，並將持續刺激經濟，直到通膨率穩定提升至接近目標值2%為止；另一方面，市場密切注意第二波疫情、英國可能硬脫歐所帶來的下檔風險。英國上週轉為買超1.2億美元、瑞典連續12週買超，上週買超1億美元。法國上週轉為買超6253萬美元。瑞士連續5週買超，上週買超6168萬美元。義大利上週轉為買超448萬美元。希臘連續11週賣超，上周賣超345萬美元。西班牙連續2週賣超，上週賣超2262萬美元。德國上週轉為賣超1億美元。

日本股票型基金連續4週遭賣超，上週賣超3.1億美元。值得留意，日本BSI大型企業所有產業景氣預測指數由上季的-47.6，大幅改善至本季的+2.0，創一年來首度呈現正數局面；上週股市交易活絡，東證一部連續4個交易日成交量突破2兆日圓關卡。

(時報資訊)