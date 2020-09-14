就在投資人等待新首相的出現之際，日經上午走高，軟銀也因對輝達(Nvidia)的交易而股價上揚。

周一日經225指數晨收漲173點或+0.74%，為23580點，午休後目前漲154點。東證一部指數漲15點或+0.95%，為1652點。

日本內閣官房長官菅義偉已準備好在本周一接任執政自民黨的黨魁，以及在周三接任下任日本首相。菅義偉一直為安倍晉三的擁護者，並曾誓言將延續安倍政策，市場預期將有極少的政策變化。

部分市場投資人猜測，下午執政黨投票後預期股價會上漲，投資人可能會追高上漲行情。

軟銀至午後大漲9.3%，暫報6410日圓。該公司上午宣布以400億美元將安謀(ARM)賣給輝達(Nvidia)，該筆交易預計將重塑半導體產業風貌。

另據知情人士消息指出，公司高層正就公司私有化進行初步討論，軟銀在大舉賣出公司資產後，正尋求一新的戰略。

造紙和紙漿為主板領漲最多分類，漲2.4%。包裝的Pack公司漲ˇ%，日本製紙((Nippon Paper)漲1.6%。

電信股表現不佳。軟銀電信跌1.9%，NTT Docomo和KDDI分別跌3.4%和3.5%。

(時報資訊)