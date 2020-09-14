一輛賓士C300，上月前往新北一處加油站加油，車主起先說「油箱加滿」，最後改口「加300」，害中油員工含淚賠差價，損失1200元。事後這名「300哥」遭網友肉搜，連車牌都被公開在網路上，甚至有人成立社團，專門追蹤他。「300哥」日前發生車禍，愛車停在路邊待修，下場落魄。
臉書社團「每日關心xxx-6669的加油狀況」，最近一次更新是9月9日，當時有人看到這輛車停在路邊，板金、保桿、車燈、輪胎全部受損；據了解，「300哥」月初在國道3號樹林交流道自撞，車子停在路邊等候拖吊。
儘管該社團僅數百人追蹤，但這輛賓士一度成為網路熱門話題，酸車主欺人太甚，開名車還要凹辛苦打工的中油員工。「300哥」雖澄清，當時他把車借友人開，也回加油站補差額，網友抨擊仍如影隨形，知道他撞車，更是拍手叫好。
該輛賓士已送至保養廠維修，維修金額不詳。友人透露，「300哥」壓力瀕臨臨界點，對於網路上竟有專門追蹤他的社團，感到相當無奈，「連車子都撞了」，拜託網友高抬貴手，甚至考慮換車牌，只求不要再追蹤他了。
(中時新聞網)
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