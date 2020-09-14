秋天來臨又到了吃火鍋的季節，邊吃火鍋邊喝上一碗湯是最幸福的享受，究竟火鍋湯能不能喝，腎臟科醫師洪永祥解惑，不管是什麼樣的火鍋湯底，只要煮超過30分鐘，亞硝酸鹽濃度就會飆升，加上吃火鍋會攝取許多肉類、魚類、豆腐等蛋白質食物，與亞硝酸鹽會結合成亞硝胺，有致癌風險，所以吃火鍋前30分鐘要先喝湯再說。

腎臟科醫師洪永祥在《媽媽好神之俗女家務事》節目指出，想喝火鍋湯，就要把握前30分鐘的黃金時間，一旦湯底煮過，食品添加物、鈉離子、磷酸鹽及硝酸鹽等物質就會濃縮在湯裡，煮越久濃度越高，最怕就是最後才把麵條、冬粉放下去煮，讓麵條吸了許多超濃湯汁，就算前面沒喝湯，也會一次吃下大量的有害物質。

《早安健康》報導，基隆市衛生局曾檢測各種火鍋湯底的亞硝酸鹽含量，其中酸菜鍋、海鮮鍋煮30鐘以上後亞硝酸鹽濃度最高，風險最大，更提醒蛋白質食物會增加致癌物亞硝胺的合成，建議吃火鍋時多吃蔬菜、且不宜久煮，也不要等湯的硝酸鹽濃度變高時才放進去煮。

如果擔心吃下太多亞硝酸鹽，可以在吃完火鍋後吃水果，農委會一項研究指出，水果有清除亞硝酸鹽的能力，芭樂的效果最好，其次是木瓜、鳳梨，其他像是檸檬、金桔、柳丁等水果都是清除自由基很強的水果，可以多吃，抵消體內致癌物質，但不代表能完全代謝掉體內的亞硝酸鹽。

(中時新聞網)