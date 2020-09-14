受A股上揚的利多氣氛帶動，香港恒生指數14日同步走升。截至14日中午收盤，恒指上揚163.35點，報24,666.66點，漲幅0.67％。國企指數上揚47.66點，報9,800.16點，單日漲幅0.49％。

(工商 )